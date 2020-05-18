Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
COVID-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 800 bini geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.
"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 801 bin 875'e çıktı.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 527 bin 664 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:
- Rusya 281 bin 752,
- İspanya 277 bin 719,
- İngiltere 243 bin 695,
- Brezilya 241 bin 80,
- İtalya 225 bin 435,
- Fransa 179 bin 569,
- Almanya 176 bin 651.
Türkiye'de de vaka sayısı son verilerde 149 bin 435 olarak açıklandı.
Etiketler: koronavirüs dünya geneli vaka sayısıSon Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:31
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