"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 801 bin 875'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 527 bin 664 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Rusya 281 bin 752,

- İspanya 277 bin 719,

- İngiltere 243 bin 695,

- Brezilya 241 bin 80,

- İtalya 225 bin 435,

- Fransa 179 bin 569,

- Almanya 176 bin 651.

Türkiye'de de vaka sayısı son verilerde 149 bin 435 olarak açıklandı.