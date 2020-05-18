Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da iki apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki apartmanın karantinaya alındığı açıklandı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Seyrantepe ve Şehitler mahallelerinde bulunan iki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Karar üzerine ekipler, apartman sakinlerine bilgi vererek karantina uygulamasını başlattı.
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