Yeni tip koronavirüs (COVID-19), bir kişinin akciğerlerine nasıl zarar veriyor?

Salgınla ilgili merak edilen sorulardan biri de bu.

George Washington Üniversite Hastanesinde, 3D sanal gerçeklik modellemesi oluşturuldu.

Hastanede tedavi edilen COVID-19'lu bir hastanın akciğerleri gösterildi.

Göğüs cerrahisi bölümünden Dr. Keith Mortman'a göre hasta, 50'li yaşların sonlarında...

Başlarda ateş ve öksürüğü vardı ancak solunum sıkıntısı, cihaza bağlanmayı gerektirecek kadar hızlı ilerledi.

Videodaki mavi kısım, daha normal olan akciğeri gösteriyor. Sarı kısım ise virüsün yok ettiğini... Sarı olan bölüm, hem viral enfeksiyon hem de akciğerdeki iltihaplanmayı ortaya koyuyor. Bu hastalarda nefes darlığıyla ilgili ciddi sıkıntılar var.

Daha önce kanser hastaları için de kullanılan bu çalışmaya göre yeni tip koronavirüs, akciğerde yaygın bir hasar bırakıyor.

Teknolojinin bu noktada tıp uzmanlarına daha da yardımcı olduğunu vurgulayan Dr. Mortman, bu örneklemenin halk için önemli bir mesaj olduğunu söylüyor. Mortman, "Hastalığın ciddiyetinin gerçekten anlaşılmasını istiyorum. Umarım, kalabalık gruplar halinde toplanmadan önce iki kez düşünülür. Uyarılara dikkat etmeyen, hala evde kalmayan, önlem almayan, ellerini yıkamayan insanların bunu görmelerini ve zararı anlamalarını istiyorum. Mücadele için toplum çabası gerekiyor" diyor.