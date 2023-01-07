BioNTech aşısının Çin'deki lisans hakkı sahibi Fosun Pharma'dan yapılan açıklamada, aşının Hong Kong'da özel sağlık sistemine sağlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, ana karada yaşayan Çin vatandaşlarının, Hong Kong'da aşı rezervasyonu yaptırabilmeleri için çevrim içi platformun hizmete açıldığı bildirildi. Böylece Çin vatandaşları, ana karada acil kullanımına izin verilmeyen aşıyı Hong Kong'a seyahat edip yaptırabilecek.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Önleme ve Koruma Mekanizması, ana kara ile Hong Kong arasındaki seyahat kısıtlamalarının 8 Ocak'tan itibaren kaldırılacağını bildirmişti.

Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech şirketince geliştirilen aşı, mesajcı ribonükleik asit (mRNA) barındıran formülüyle COVID-19'a karşı bağışıklık sağlamada en etkili aşılardan biri olmuştu.

Aşı, Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerinde kullanılıyor

Çin'deki üretim ve dağıtım hakları Fosun Pharma şirketinde olan aşı, ana karada kullanılmazken Çin'in Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerinde kullanılıyor.

Makau'da Kasım 2022'de, Hong Kong'da ise Aralık 2022'de önceden yalnızca yerel hükümetlerin kontrolünde uygulanan BioNTech aşısının özel kliniklerde para karşılığı yapılmasına izin verilmişti. Çin ana karasında yaşayan bazı vatandaşların aşıyı yaptırabilmek için seyahat kısıtlaması olmayan Makau'ya yolculuk yaptıkları bildirilmişti.

Çin ana karasında Çinli şirketler Sinopharm, Sinovac ve CanSino'nun ürettikleri aşılar dışındaki hiçbir yabancı COVID-19 aşısının kullanımına onay verilmemişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kasım 2022'de Pekin ziyaretinde BioNTech aşısının ana karada yaşayan Alman vatandaşlarına sınırlı uygulanması için anlaşmaya varılmıştı.