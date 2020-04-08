Bilim insanları koronavirüsü yenmek için arayışta. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çin'deki hastalarda olumlu sonuç verdiği gözlenen C vitamini desteğine odaklandı.

İstanbul Pendik'teki Teknopark'ta üretilen C vitamini ampulleri, koronavirüs hastalarında kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığına gönderildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Daha önce kanser hastalarında araştırma amaçlı üretilen yüksek doz C vitamini ampullerinin, yapılan yayınlarda COVID-19'lu hastalarda da tedavide etken olduğunu Çin'den yapılan bazı yayınlardan bunu gördük. Sistem bu bağışıklık sistemini desteklemek üzerine kurgulanmış. Yurt dışından aldığımız bilgilere göre, kullanılan vakalarda oldukça başarılı sonuçlar elde edildi. Bunu üretmeye devam ediyoruz. Bakanlığımıza da vermeye devam ediyoruz." dedi.

C vitamini ampullerinin bağışıklık sistemini güçlendireceği ve tedaviye olumlu katkı sağlayacağı öngörülüyor.