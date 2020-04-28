Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 338 artışla 4 bin 543'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 4 bin 613 artarak 66 bin 501'e yükseldi.

Açıklamada, hayatını kaybeden 1136 kişinin ölüm sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.