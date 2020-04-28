Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da 338 kişi daha hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 338 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 338 artışla 4 bin 543'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 4 bin 613 artarak 66 bin 501'e yükseldi.
Açıklamada, hayatını kaybeden 1136 kişinin ölüm sebebinin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: Brezilya koronavirüs can kaybı ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 02:18
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