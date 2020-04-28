Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 54 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 782'ye, toplam vaka sayısı ise 1182 artarak 28 bin 699'a ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 8 bin 425'e çıktı.

Ekvador'da ölü sayısı 663'e yükseldi

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra salgından en çok etkilenen Ekvador'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 87 kişi artarak 663 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı da 521 yükselerek 23 bin 240'a ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı ise 1557'ye çıktı.