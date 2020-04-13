Koronavirüsle mücadelede ülkeler sıkı tedbirlere başvurdu. Ancak önlemler ekonomileri sarsınca yönetimler normale dönme baskısıyla karşı karşıya kaldı.

İran'da ikinci dalga endişesi

İran'da vaka sayıları artsa da iş hayatına dönüşler başladı. İnsanlar yeniden iş başı yaptı, sokaklar kalabalıklaştı.

Bu durum hastalığın yayılma riskini artırıyor. İran Tabipler Konseyi, iş yerlerinin açılmasına tepki gösterdi. Bunun toplumsal teması artıracağı ve salgına karşı elde edilen kazanımları yok edebileceğini bildirdi.

İspanya'da fabrikalar açılıyor

17 binden fazla insanın hayatının kaybettiği İspanya'da azalan günlük vaka sayısı umutları yeşertti. Hükümet salgının darbe vurduğu ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor.

Ülkede bazı sanayi kolları ile inşaat işlerinde çalışanlar, pazartesi itibariyle işbaşı yaptı. Hükümet toplu taşıma kullananlar için ülke genelinde 10 milyon maske dağıttı.

Trump çarkları yeniden döndürmek istese de bu zaman alabilir

Virüsün merkezi konumundaki ABD'de de gözler ekonomide. Salgınla birlikte ekonomik kazanımların kaybedildiği ülkede, art arda destek paketleri yürürlüğe konuyor.

Günde ortalama 2 bin can kaybının yaşandığı Amerika'da, ekonomide canlanmaya adım adım geçmek için bile en yakın tarih önümüzdeki ay olarak belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bir an önce ekonomide çarkları yeniden döndürmek istese de sağlık yetkilileri bunun için daha zaman olduğu görüşünde.

Güney Kore'de yetkililer aceleci davranmak istemiyor

Salgınla mücadelede büyük mesafe kat eden Güney Kore'de de yetkililer aceleci davranılmaması konusunda uyardı.

Virüse karşı kazanılan başarının heba olmaması için restoran gibi halen açık olan toplanma mekanlarında sessiz yayılmaya karşı dikkatli olunması çağrısında

bulunuldu.