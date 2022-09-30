Kabine toplantısı sonrası Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, COVID-19 salgınına karşı uygulanan zorunlu karantina uygulamasının 14 Ekim'de kaldırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, salgın izin ödemelerinin de aynı tarihten itibaren sona ereceği duyuruldu.

Avustralya Sağlık Müsteşarı Prof. Paul Kelly, başkent Canberra'da basın toplantısında yaptığı konuşmada, COVID-19 salgınının henüz bitmediğini ifade ederek daha önce de olduğu gibi vaka sayılarının artabileceği konusunda uyardı.

Kelly, virüs nedeniyle hastane başvuru oranlarının düşük olduğunu sözlerine ekledi.