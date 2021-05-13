ABD’de modelleme tekniğiyle yapılan araştırma sonucunda, BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarından herhangi birinin ikinci dozunun tavsiye edilen sürede uygulanması yerine geciktirilerek daha fazla kişiye bir doz koronavirüs aşısı uygulanmasının daha fazla hayat kurtardığı ortaya çıktı.

Aşı üreticilerinin ikinci doz uygulama tarih aralığı tavsiyesi, ilk dozdan itibaren 3 veya 4 hafta olacak şekilde açıklandı. Ancak İngiltere, iki doz aşı arasındaki süreyi 12 haftaya çıkararak, daha fazla aşı stoku olana kadar daha fazla kişiye ilk doz aşı yaptı.

Her 100 binde 47 ila 26 hayat kurtarıyor

İmmünolojik kanıtlar, mRNA koronavirüs aşılarının bir dozunun yaklaşık yüzde 80'e kadar yüksek koruma sağladığını gösterdi.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Rochester şehrinde bulunan Mayo Clinic'ten bilim insanları modelleme araştırmasında, ikinci doz aşıyı geciktirerek daha fazla kişiye ilk doz uygulamanın hayat kurtaracağını ve 65 yaş altı kişilerde her 100 bin ilk doz almış kişi arasında 47 ila 26 kişinin virüse bağlı ölümünün önlenebileceğini vurguladı.

Böylece dünya çapında ikinci dozu ertelemenin, hastalığı en hızlı şekilde kontrol altına alabileceği ve ortaya çıkan varyantların her ülkeyi etkilemesini önleyeceği ifade edildi.