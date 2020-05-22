Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan koronavirüs raporuna göre, ülkede son 24 saatte 460 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Almanya genelinde vaka sayısı 177 bin 212'ye yükseldi. Ölü sayısı ise 27 artarak, 8 bin 174'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 5 milyon 194 bin 210'a yükseldi.