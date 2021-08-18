Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD’de virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 20 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 860 artarak 623 bin 329'a çıktı.

En fazla vaka California’da

California, 4 milyon 163 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 384 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısında California 64 bin 744 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 478, New York'ta 54 bin 136 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 72'si en az bir doz aşı oldu

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 198 milyon 929 binden fazla kişiye ilk doz, 168 milyon 897 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.