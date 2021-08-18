Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 129 kişide COVID-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 377 bin 304'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 968 artarak 341 bin 142'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 20 artarak 5 bin 208'e çıktı.

Temmuz ortalarından beri artışta

Bugüne kadar 4 milyon 252 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 30 bin 954 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, yılın ilk aylarında 400'ün altında seyreden, nisanda 2 binin üzerine çıkan günlük vaka sayıları haziranda 200'ün altına gerilemiş, temmuzun ortalarından itibaren artmaya başlamıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 4 bin 451 rakamı ile Aralık 2020'de kayıtlara geçmişti.