Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:40Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
"Eşref Gani ve ailesi Birleşik Arap Emirlikleri'nde"
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin "insani gerekçelerle" ülkeye kabul edildiğini duyurdu.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'ın Kabil'e ulaşmasının ardından hava yoluyla ülkesini terk etmişti.
Birleşik Arap Emirlikler Dışişleri Bakanlığından yeni yapılan açıklamada, Gani ve ailesinin "insani gerekçelerle" ülkeye kabul edildiği bildirildi.
2014 yılından beri ülkenin cumhurbaşkanı olan Gani, daha önce yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.
Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak." ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: Afganistan Son Dakika Taliban
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