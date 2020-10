Sonbahar, özellikle de ekim ayı Kuzey Yarımküre'de soğuk algınlığı ve grip mevsiminin başlangıcı. Bu yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle her zamankinden daha zor geçmesi bekleniyor. Zira dünyada 36 milyonu aşkın korona vakası, 1 milyondan fazla ölüm var.

Koronavirüs pandemisine bağlı yaklaşık 8 milyon vaka, 200 binden fazla can kaybının olduğu ABD’de de durum kritik.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray’daki birçok kurmayının da COVID-19’a yakalandığını hesaba katarsak, salgının ciddiyetini daha net anlamış olabiliriz.

[COVID-19’a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, kaldırıldığı hastaneden Beyaz Saray'a dönüşte maskesini çıkarıp poz verdi. Fotoğraf: Reuters]

Her ne kadar Trump, sosyal medya sitesi Twitter’dan koronavirüs tehdidini grip ölümleriyle kıyaslayarak hafife alsa da sayılar pek öyle söylemiyor.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!