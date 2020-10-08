Sonbahar, özellikle de ekim ayı Kuzey Yarımküre'de soğuk algınlığı ve grip mevsiminin başlangıcı. Bu yıl yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle her zamankinden daha zor geçmesi bekleniyor. Zira dünyada 36 milyonu aşkın korona vakası, 1 milyondan fazla ölüm var.

Koronavirüs pandemisine bağlı yaklaşık 8 milyon vaka, 200 binden fazla can kaybının olduğu ABD’de de durum kritik.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray’daki birçok kurmayının da COVID-19’a yakalandığını hesaba katarsak, salgının ciddiyetini daha net anlamış olabiliriz.

[COVID-19’a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, kaldırıldığı hastaneden Beyaz Saray'a dönüşte maskesini çıkarıp poz verdi. Fotoğraf: Reuters]

Her ne kadar Trump, sosyal medya sitesi Twitter’dan koronavirüs tehdidini grip ölümleriyle kıyaslayarak hafife alsa da sayılar pek öyle söylemiyor.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Trump, Facebook’un "COVID-19 konusunda yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle sildiği, daha önce defalarca kavga ettiği Twitter’ın da kaldırmadığı ancak "yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgi yaydığı" uyarısı vererek sansürlediği o paylaşımında, "Grip mevsimi yaklaşıyor. Her yıl birçok insan, bazen 100 binin üzerinde ve aşıya rağmen, gripten ölüyor. Ülkemizi kapatacak mıyız? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, tıpkı Covid ile yaşamayı öğrendiğimiz gibi. Birçok kişi için Covid gripten daha az ölümcül" ifadelerini kullandı.

Twitter bu paylaşım için, "Bu tweet, COVID-19'la ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına dair Twitter kurallarını ihlal etti. Ancak Twitter, mesajın erişilebilir olmasının, kamuoyunun yararına olabileceğine karar verdi" uyarısı koydu.

Peki gripten her yıl kaç ABD’li hayatını kaybediyor?

Mevsimsel grip virüsü ABD'de de yıl boyunca ortaya çıkabiliyor ancak en çok sonbahar ve kış aylarında görülüyor, aralık ve şubat arasında zirve yapıyor.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 2019-2020 grip sezonunda 38 milyon kişi gribe yakalandı. Bunların 18 milyonu bir sağlık kuruluşuna başvurdu. 400 bin kişi hastaneye kaldırılırken, 22 bini hayatını kaybetti.

Orta şiddette ve iki dalgadan bahsediyoruz.

Son 10 yılın en ölümcül grip sezonu olan 2017-2018’de ise tahmini 61 bin kişi öldü.

Son 5 yılın toplam ölü sayısı da ABD’deki mevcut koronavirüs ölümlerinin sayısından az kalıyor.