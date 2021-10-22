Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 81 bin 947 artışla 45 milyon 302 bin 4 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı 733 bin 226'ya ulaştı.

California, 4 milyon 842 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 202 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 69 bini, Florida'da 58 bini geçti.

Yetiişkin nüfusun yüzde 6,5'ine üç doz aşı yapıldı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,2'sine en az bir doz, yüzde 68,7'sine iki doz, yüzde 6,5'ine ise üç doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 219,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 189,9 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 11,6 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.