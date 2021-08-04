Avrupa Birliği (AB) Komisyonu koronavirüse karşı geliştirilen aşıların ön alım stratejisi kapsamında 7'nci sözleşmenin Novavax ile yapıldığını duyurdu.

Onaylanan sözleşme doğrultusunda geliştirilen aşının COVID-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 100 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 200 milyon doz alınacağı açıklandı.

1 milyardan fazla doz aşı temin edilecek

AB'nin daha önce AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, BioNtech-Pfizer, CureVac ve Moderna ile aşı alım sözleşmesi yaptığı anımsatılan açıklamada, Valnera şirketi ile de ön görüşmelerin tamamlandığı bilgisi verildi.

27 Temmuz'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaştığını duyuran AB, eylül sonu itibarıyla 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi planlıyor.

Bazı aşılar hala değerlendirme sürecinde

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

EMA, Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesine ise devam ediyor.