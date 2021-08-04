Yeni tip koronavirüs (COVID-19), aşı olmayan anne adayları arasında da hızla yayılıyor. Bu kapsamda, 18 ülkede 2 bin 100 gebe üzerinde yapılan bir araştırma çarpıcı rakamlar ortaya koydu.

Bu çalışmanın sonucuna göre gebelik esnasında koronavirüs geçirenlerde ölüm riskinin normal bir gebeye göre 22 kat daha fazla olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Solunum yetmezliği yapıyor. Bağışıklık sistemiyle ilgili, pıhtılaşmayla ilgili bir takım problemler ortaya çıkabiliyor." dedi.

Bebekler de risk altında

Sadece anne adayları değil bebekleri de risk altında. Hastalık nedeniyle erken doğurtmak zorunda oldukları anne adayları olduğunu ya da hastalığın erken doğumu tetikleyebildiğini dile getiren Buyru, "Bütün bunlar bebeğin yoğun bakım ünitesine yatış oranını ya da bebekteki yeni doğan ölüm oranlarının artışına neden olabiliyor." diye konuştu.

Aşı hem bebeği hem de anneyi koruyor

Hamilelerin vakit kaybetmeden aşı olmaları büyük önem taşıyor. Çünkü aşı hem anneyi hem de bebeği koruyor.

Aşının ölümcül bir yan etkisinin, ciddi bir yan etkisinin olmadığını dile getiren Buyru, şöyle devam etti:

"Tam tersine gebelerde de diğer insanlar gibi ufak tefek ateş, kol ağrısı gibi yan etkilere rastlandığı ortaya kondu. Bebek açısından da gebelik esnasında yapılan aşının bebeğe herhangi bir olumsuz yansımasının olmadığı, düşük oranını artırmadığı, erken doğum oranını artırmadığını ve bebekte herhangi bir anomaliye yol açmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz."