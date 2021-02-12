28 günün ardından sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı uygulamasında, ikinci doza dün geçildi.

İkinci aşılamada, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının 4 günde aşılanması planlanıyor.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra 70 yaş üzeri kişilere de aşı uygulaması başladı.

65 yaş üzeri de bugünden itibaren aşılanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 65 yaş üzeri vatandaşların 60 yaş üzeri eşlerinin de aşı olabileceğini söyledi.