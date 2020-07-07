Seyahatten önce alınması gereken önlemler:

• COVID-19 salgını döneminde tur rehberlerine hastalık ve hastalıktan korunma konusunda bilgilendirme yapılmalı, uygun tutum ve davranışın geliştirilmesi amacıyla eğitim verilmeli.

• Seyahat öncesinde, seyahatin gerçekleşeceği bölgeler ile ilgili olarak COVID-19 salgını ile ilgili istatistiki veriler güvenilir kaynaklardan takip edilmeli.

• Gidilecek ülke ile ilgili sağlık veya seyahat tavsiyeleri için konsolosluğa veya sağlık yetkililerine danışılmalı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda tur katılımcıları bilgilendirilmeli ve uygun düzenlemeler yapılmalı.

• Gidilecek bölgede gerektiğinde irtibat kurulabilecek sağlık kurumlarının listesi ve adresleri belirlenmeli.

• Maskeler, el dezenfektanı, temassız termometreler, tek kullanımlık kağıt mendiller ve atıkların toplanacağı çöp torbaları bulundurulmalı.

• Su ve sabuna ulaşımın sağlanamadığı durumlarda el hijyeni için yüzde 70 alkol içeren el antiseptiği veya alkol bazlı antiseptik içerikli ıslak mendil bulundurulmalı.

• Tur katılımcılarının aile üyelerinin ve gidilecek ülkedeki ilgili konsoloslukların telefon numaraları kaydedilmeli.

• Tur katılımcılarına herhangi bir rahatsızlık veya acil durumda kullanılmak üzere tur rehberinin adı, oda numarası ve telefon numarası ve otelin resepsiyon telefon numarası bilgileri verilmeli.

• Tur rehberi yerel yetkililer tarafından yapılan duyurulara dikkat etmeli.

• Tur katılımcı sayısı sosyal mesafenin kurallarının uygulanabileceği şekilde planlanmalı.

Seyahat araçlarında alınacak önlemler:

• Seyahate başlamadan önce aracın içi temizlenmeli. Metal olmayan yüzeyler, su ve deterjanla günlük olarak temizlenmeli ve ardından bu yüzeyler 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Metal yüzeyler yüzde 70 alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Araçlarda klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalı.

• Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve aracı kullananlar ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalı. Araçta, COVID-19 ile ilgili önlemlere ait anonslar yapılmalı.

• Tur katılımcılarının seyahatlerine başlamadan önce COVID-19 ile uyumlu semptom sorgulaması ve ateş ölçümü yapılmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlar, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan kişiler tura alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalı.

• Araçlarda olası COVID-19 vakaları için koltuk ayırılmalı. Yolcu otobüslerinde ve uçaklarda en arka sıra, trenlerde orta vagonda arka iki sıra veya kapalı ise yemek vagonları bu amaçla kullanılmalı.

Seyahatte alınması gereken önlemler:

• Tur katılımcılarının seyahat süresince araç içinde ve molalarda maske takması sağlanmalı.

• Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmeli.

• Maskenin burun, ağız ve çeneyi de kapatacak şekilde takılması, dış yüzeyine dokunulmaması, dokunulur ise alkol içerikli el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanması gerekli.

• Maske, ön yüzüne dokunulmadan yanlarda yer alan lastiklerinden, bağcıklı ise bağcıklarından tutularak çıkartılmalı ve el hijyeni sağlanmalı.

• Tur kapsamında enfeksiyon kontrol önlemlerine uyan otel, restoran vb. tesisler seçilmeli.

• Yolculuk sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri gelişen kişi olması durumunda araçta ayrılan bölüme alınmalı ve tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

Katılımcıların için önlemler:

• Kişilerle sosyal mesafenin korunması ve arada en az 1 metre mesafe bulunması sağlanmalı. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalı.

• Seyahat sırasında kuralına uygun maske takılmalı. Maskeyi takma ve çıkarma işlemlerinden önce el hijyenine dikkat edilmeli.

• Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde yıkanmalı. Eğer su ve sabun bulunamazsa el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Eller ile gözlere, ağız ve buruna dokunulmamalı.

• Gıda güvenliğinin beş anahtarı olan güvenli ham maddeleri seçme, elleri ve mutfak eşyalarını temiz tutma, çiğ ve pişmiş yemekleri ayırma, yiyecekleri güvenli bir yerde saklama, yiyecek ve içecekleri başkalarıyla paylaşmama gibi gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyulmalı. Pişirilmiş, yıkanmış veya soyulmuş gıdalar tüketilmeli.

• Yolculuk sırasında tur katılımcılarının sağlık durumlarında değişiklikler takip edilmeli. Özellikle ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum şikayeti olanlar durumlarını tur rehberine bildirmeli.

• Tur rehberi, seyahat sırasında COVID-19 belirtileri taşıyan katılımcıları tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirmeli.

• Seyahat dönüşünde ateş ve COVID-19’a ilişkin semptomlar yaşayan tur rehberleri ve tur katılımcıları, derhal bir sağlık kurulumuna başvurmalı, son seyahat öyküsü ve COVID-19 bulaşması ile ilgili riskli davranışları hakkında bilgi vermeli.

• Gerekirse temaslı takibi araştırmasını kolaylaştırmak için tur katılımcılarının kişisel bilgileri ve telefon numaraları en az 1 ay boyunca saklanmalı.