Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vergi borçlarına yapılandırma geldi... Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsıyor?
Kapsamlı borç yapılandırması ve matrah artırımı getiren ekonomi teklifi komisyonda kabul edildi. KYK, MTV gibi borçlar yapılandırılabilecek. İşte vergi borcu yapılandırmasına ilişkin detaylar...
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