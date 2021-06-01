Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren kanun teklifi komisyondan geçti.

Teklife göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılacak. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alınacak.

Salgınla mücadele kapsamındaki cezalar yapılandırılmayacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.

30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak.

Bunun için 31 Ağustos 2021'e kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri Eylül sonuna kadar yapılacak.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Matrah vergi ve artırımı geliyor

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getiriyor. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak.

Yapılandırılacak tutarların, teklifte öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.