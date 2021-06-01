Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Artuklu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde alınan bilgiye göre, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Avcılar Mahallesi Kibartepe mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.
Ekipler alanda izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen M.B, R.K, Y.T, O.B, M.Ö, S.Ö. ve S.Y'yi yakaladı.
Bölgede jeneratör, hilti, balyoz, kazma ve kürek gibi malzemeler bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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