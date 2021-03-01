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Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 16:04
Son Güncelleme:
1 Mart 2021 Pazartesi 16:05
Kaynak: TRT Haber
Uzaktan banka müşterisi olma dönemi başlıyor
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Bankacılıkta ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan müşteri olma dönemi 1 Mayıs 2021'de başlayacak
Uzaktan banka müşterisi olma dönemi başlıyor
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