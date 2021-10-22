Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, BBC, Independent
Uzak Doğu'nun yakın savaşı: 5 soruda Çin - Tayvan gerilimi
Son birkaç ayda Çin'in Tayvan'daki askeri faaliyetlerindeki rekor artış küresel endişeye neden oldu. Tayvan ise Çin'e karşı meydan okumaya devam ediyor. Peki iki ülke arasındaki bölünmenin tarihinde ve merkezinde neler yatıyor? Detaylar haberimizde.
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