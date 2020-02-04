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04.02.2020 - 15:46
İdlib'e operasyon olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
04.02.2020 - 13:47
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Bekçi maaşları çalışma şartlarına göre değerlendirilmeli
04.02.2020 - 12:19
Akşener: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın
04.02.2020 - 11:28
Terör örgütü DEAŞ'a ocakta ağır darbe
04.02.2020 - 11:27
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Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Haber Giriş:
4 Şubat 2020 Salı 15:51
Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Son Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 15:56
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