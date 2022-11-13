Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin alan olarak en büyüğü "Etlik Şehir Hastanesi" bugün açılıyor
Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'inci şehir hastanesi hizmete hazır. Yaklaşık 4 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip Etlik Şehir Hastanesi, alan olarak da Türkiye'nin en büyüğü. Hastanenin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
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