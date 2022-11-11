Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sözlü anlaşmalar kiracıları zor durumda bırakabiliyor
Konut kiralarında görülen yükseliş kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıkları artırdı. Ancak taraflar arasında yaşanan sorunlar ve ardından gelen hukuki süreçler bunlarla da kalmıyor. Uzmanlar yapılan her işlemin yazılı şekilde teminat altına alınmasını öneriyor.
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