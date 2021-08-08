Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de sıcaklık arttı: Cizre'de sıcaklık rekor kırdı
Türkiye'de uzun yıllar temmuz ayı ortalama sıcaklığı 24,5 derece iken bu yıl 26,3 dereceye yükseldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise geçen ay ölçülen 49,1 derecelik sıcaklık, Türkiye'de şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.
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