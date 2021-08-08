Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okul bulaşıcılığı diğer bulaşma faktörleri içinde en azı
Okula dönüş tarihi 6 Eylül... Türkiye'de milyonlarca öğrencinin pandemi engelinin aşılmasıyla yüz yüze eğitime başlaması planlanıyor. Peki öğrencilerin salgına karşı güvenliği nasıl sağlanacak? Çocukların da aşı takvimine alınması gündeme gelir mi?
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