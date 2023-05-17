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HABER GİRİŞ
17.05.2023 14:55
, 17.05.2023 14:58
SON GÜNCELLEME
17.05.2023 14:58
Türkiye'de nüfusun 12,9 milyonu genç
TÜİK'in İstatistiklerle Gençlik 2022 çalışmasına göre, 2022 sonu itibariyle Türkiye'de 12 milyon 949 bin 817 genç bulunuyor.
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