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Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Haber Giriş:
4 Şubat 2020 Salı 17:33
Türkiye'de 2007 yılında yüzde 7,1 olan yaşlı nüfus oranı, 2019 yılında 9,1'e yükseldi. Çocukların toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 23,1'e kadar geriledi.
Türkiye nüfusu yaşlanıyor
Son Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 17:38
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