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İnfografik
TRT Haber 13.05.2023 14:27

Son 63 yılın en yağışsız ikinci kışı

2023 yılı kış mevsiminde yağışlar normalin altına düştü. Ancak kurak kışın ardından nisan yağışlı geçti. İşte Meteoroloji'nin verileri...

Son 63 yılın en yağışsız ikinci kışı

Son 63 yılın en yağışsız ikinci kışı

Son 63 yılın en yağışsız ikinci kışı
Son 63 yılın en yağışsız ikinci kışı

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