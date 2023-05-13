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13.05.2023 14:27
, 13.05.2023 14:29
SON GÜNCELLEME
13.05.2023 14:29
Son 63 yılın en yağışsız ikinci kışı
2023 yılı kış mevsiminde yağışlar normalin altına düştü. Ancak kurak kışın ardından nisan yağışlı geçti. İşte Meteoroloji'nin verileri...
Son 63 yılın en yağışsız ikinci kışı
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