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25.04.2023 19:27
, 25.04.2023 19:29
SON GÜNCELLEME
25.04.2023 19:29
Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 rakamlarını açıkladı. Son 5 ayda 252 bin 945 yeni vaka kaydedilirken 844 kişi hayatını kaybetti.
Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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