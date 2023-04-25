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İnfografik
TRT Haber 25.04.2023 19:27

Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı güncel COVID-19 rakamlarını açıkladı. Son 5 ayda 252 bin 945 yeni vaka kaydedilirken 844 kişi hayatını kaybetti.

Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

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