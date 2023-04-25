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25.04.2023 00:24
, 25.04.2023 00:26
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25.04.2023 00:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg kredisi müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg almak isteyenlere kredi müjdesi verdi. Erdoğan, "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg kredisi müjdesi
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