Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda 1 yıl geride kaldı
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 1 yılı geride bıraktı. 24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla başlayan süreç boyunca birçok önemli gelişme savaşın seyrini değiştirdi. Ukrayna ise direnişini öngörülmeyen şekilde sürdürüyor. Geçen zamanda yaşanan kritik anları haberimizde derledik.
Son Haberler
- 17:42
- 17:39
- 17:34
- 17:09
- 17:08
Sıradaki Haber
Alışılmışın dışında tetikleyici depremler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz