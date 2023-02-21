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Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 22:08
Son Güncelleme:
21 Şubat 2023 Salı 22:09
Kaynak: TRT Haber
10 maddede deprem bölgesini yeniden ihya ve inşa süreci
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(TRT Haber/ Şeyma Özkaynak)
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