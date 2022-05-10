Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 14:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
PKK’ya 'üst düzey' darbe: Ağrı grubu mağaraya gömüldü
Eren-Kış Operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, aralarında PKK’nın Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Son Haberler
- 16:05
- 15:51
- 15:47
- 15:44
- 15:34
Sıradaki Haber
Şair Cemal Safi'nin aramızdan ayrılışının 4. yılı.
Yükleniyor lütfen bekleyiniz