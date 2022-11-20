Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda 89 hedef imha edildi
TSK'nın Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunuyor. Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.
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