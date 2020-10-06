Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Okulda koronavirüs görülürse nasıl bir yol izlenecek?
Sağlık Bakanlığı, okulda koronavirüs vakası tespit edilmesi durumunda ne yapılacağı konusunda rehber hazırladı. Buna göre bir öğrencide virüs çıkarsa eğitim devam edecek. Aynı anda iki ya da daha fazla öğrencide çıkarsa sınıf karantinaya alınacak.
Etiketler: Okul koronavirüsSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 23:12
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