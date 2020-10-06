Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev TRT Haber'e konuştu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz bu savaşın sebebi değiliz, biz topraklarımızı savunuyoruz." dedi. 30 yıldır verilen sözlerin tutulmadığını belirten Aliyev, "İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır." ifadesini kullandı.
Etiketler: İlham Aliyev AzerbaycanSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 23:01
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