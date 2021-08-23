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Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:54
Son Güncelleme:
23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:55
Kaynak: TRT Haber
Memur zammı belli oldu
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4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu.
Memur zammı belli oldu
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