Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye’nin dört bir yanında bağımlıların yanında: YEDAM
Yeşilay Danışmanlık Merkezi 2015’ten bu yana bağımlılıkla mücadele etmek isteyenlere hizmet veriyor. Bugüne dek 437 bin 404 kişinin destek istediği YEDAM, 105 noktadaki uzman personeliyle ücretsiz hizmet sunuyor.
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