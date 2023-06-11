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TRT Haber 11.06.2023 09:16

Meclis'te sandalye dağılımı

28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonuçları açıklandı.

Meclis'te sandalye dağılımı

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