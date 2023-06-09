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HABER GİRİŞ
09.06.2023 17:20
, 09.06.2023 17:22
SON GÜNCELLEME
09.06.2023 17:22
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, haziranın ilk haftasında günlük ortalama 1423 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
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