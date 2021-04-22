Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lübnan'daki demografik yapı
Lübnan'da iktidarın çok sayıda mezhep ve etnisite arasında bölüştürülerek ülkede demokrasinin tesisi ve iç savaşın bitirilmesi amacıyla dizayn edilen siyasi sistem bugün devleti kilitleyen bir mekanizma olarak değerlendiriliyor.
Etiketler: Lübnan
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