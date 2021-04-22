Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'nin Afganistan savaşından geriye kalan büyük yıkım
ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra işgal ettiği Afganistan'da 20 yıldır sürdürdüğü savaşı bitiriyor. Askerlerin çekilme takvimi açıklansa da ülkede uzun süredir olduğu gibi belirsizlik hakim. İşgal süreci ve savaşla ilgili önemli noktalara bakalım.
Etiketler: ABD Afganistan
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