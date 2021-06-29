Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 23:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lisansüstü eğitime ilgi yeterli değil
[Lisansüstü eğitime ilgi yeterli değil]
Yüksek lisans ve doktora programları kişilere istediği alana yönelme, disiplinler arası çalışma ve bir konuda uzmanlaşma fırsatı sunuyor. Uzmanlara göre, Türkiye’de lisansüstü programlar yeterince tanıtılmıyor ve gösterilen ilgi düşük.
Etiketler: Yüksek Öğrenim
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