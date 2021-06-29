Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 22:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Karadeniz'de gerilim: Rusya'dan İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi
[Karadeniz'de gerilim]
Rusya, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Karadeniz'de İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaptığını bildirdi. İngiltere ise karşı açıklamayla Rusya'yı yalanladı.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Rusya İngiltere Savaş
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