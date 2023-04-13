Hürjet, Bayraktar TB3 SİHA, Kızılelma, TCG Anadolu…

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HABER GİRİŞ
13.04.2023 18:16
, 13.04.2023 18:20
SON GÜNCELLEME
13.04.2023 18:20
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir son gelişmeleri TRT Haber’e anlattı: MMU bazı konularda F35’ten iyi olacak.
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